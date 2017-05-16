Постпред США в ООН Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»

Нью-Йорк, 16 мая. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима».



В понедельник Госдеп США опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада» в Сирии. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Стюарт Джонс, сообщил, что Вашингтон продолжает настаивать на своих обвинениях в адрес законного правительства Сирии. Белый Дом обвиняет власти Сирии в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, и во внесудебных казнях, а также, якобы в незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.



Джонс заявил, что будто бы, власти Сирии устроили в тюрьме Сайеднайя крематорий для того, чтобы «скрывать казни заключенных».

«Россия и Иран позволяют Асаду проводить похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары, атаки бочковыми бомбами и химическим оружием. Остальные страны признают ужасы сирийского режима. Пришло время, чтобы Россия присоединилась к нам», — говорится в заявлении, распространенном постпредством США при ООН.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии. Правительство Сирии решительно отвергло эти обвинения и возложило ответственность на боевиков и их руководителей. США, не удосужившись поисками доказательств виновности сирийских военных и не обратив внимание на призыв России провести тщательное расследование, нанесли ракетный удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. Как сообщал Пентагон, было выпущено 59 ракет.



Президент Сирии Башар Асад в своем интервью РИА Новости заявил, что никакой химической атаки не было, а была инсценирована специальная провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. Он отметил, что в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, сообщается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, но сирийская армия в это время не предпринимала никаких атак. А видео снятое «Белыми касками» в Хан-Шейхуне, противоречит версии о применении там зарина — Асад обратил внимание на то, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, то они бы умерли, как и все остальные. То есть это была инсценировка и провокация, снятая на видео с целью опорочить законное правительство Сирии в глазах мировой общественности.