Оппозиция раскритиковала Трампа за то, что он якобы поделился секретной информацией с Лавровым

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Вашингтон, 16 мая. Лидеры фракции оппозиционной Демократической партии в сенате США обрушились с критикой на президента страны Дональда Трампа после публикации СМИ о том, что глава Белого дома якобы поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым секретной информацией. Слова возмущения сенаторы высказали в социальной сети Twitter.

«Если это правда, это пощечина разведывательному сообществу. Невозможно оправдать, когда ставят под угрозу источники и методы, особенно с русскими», — написал член комитета сената США по разведке Марк Уорнер.

Также о ситуации высказался влиятельный член Демократической партии, сенатор Ричард Дурбин. Он назвал приписываемые президенту действия «безрассудными и опасными» и заявил, что Республиканская партия, членом которой является Дональд Трамп, должна потребовать проведения независимого расследования и назначения специального прокурора.

Напомним, о том, что президент США во время встречи с Сергеем Лавровым поделился с ним секретной информацией, писала газета Washington Post. По сообщению издания Газета.ru, в Белом доме назвали статью лживой.