Спикер конгресса США потребовал от Белого дома объяснить ситуацию с Трампом и Лавровым

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Вашингтон, 16 мая. Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан обратился к администрации президента США с требованием полностью объяснить ситуацию, касающуюся публикации, в которой утверждалось, что президент Дональд Трамп поделился секретной информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам Райана, защита секретов США имеет первостепенное значение. «Спикер надеется на полное объяснение фактов со стороны администрации», — отметил представитель Райана Даг Андрес.

Ранее Белый дом опроверг публикацию, назвав ее ложной, пишет «Газета.ru».

Напомним, что издание Washington Post опубликовало статью, в которой, сославшись на собственные источники, заявило, что Трамп передал Лаврову сверхсекретную информацию, касающуюся террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.