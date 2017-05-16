Белый дом назвал «лживой» статью о том, что Трамп передал секретную информаицю Лаврову

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Вашингтон, 16 мая. Публикация газеты Washington Post, где утверждалось, что президент США Дональд Трамп передал секретную информацию российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, является лживой. Об этом заявил официальный представитель Белого дома.

По словам первого заместителя советника президента по национальной безопасности Дины Пауэлл, статья не соответствует действительности. «Эта статья лжива. Президент обсуждал только общие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны», – заявила она.

Напомним, что ранее Washington Post заявила о том, что Трамп передал Лаврову некую сверхсекретную информацию, касающуюся террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как заявил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер, Трамп и Лавров обсуждали лишь «общие угрозы», связанные с международным терроризмом.

* Организация запрещена на территории РФ.