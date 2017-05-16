Порошенко хочет провести консультации по Донбассу с лидерами G7

В закладки

Скопировать

Киев, 16 мая. Президент Украины Петр Порошенко намерен в ближайшее время провести с лидерами стран «Большой семерки» консультации по ситуации в Донбассе. Об этом со ссылкой на заявление главы государства сообщают украинские СМИ.

«Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами «Большой семерки». Начинаю с Германии — 20 мая я отбываю с визитом в Берлин, где будут продолжительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель», — заявил Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Президент Украины отметил, что также собирается провести телефонные переговоры и встречи с другими лидерами стран G7. Консультации необходимы для того, чтобы «качественно подготовиться к саммиту на высшем уровне».

Также Порошенко отметил, что он собирается поставить вопрос о продлении антироссийских санкций не на шесть, а на 12 месяцев. И пообещал приложить максимальные усилия, чтобы «мотивировать Россию прийти за стол переговоров и выполнить «Минск».