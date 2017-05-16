В Мексике убили писавшего о наркомафии журналиста

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Мехико, 16 мая. В городе Кулиакан в мексиканском штате Синола убит известный писатель и журналист Хавьер Вальдес, сообщает портал Rodece.

Нападение произошло на одной из улиц города. Неизвестные произвели не менее 10 выстрелов по журналисту, после чего скрылись с места преступления. Ховьер Вальдес от полученных ранений скончался на месте. СМИ отмечают, что убийство произошло в главном городе штата Синола, который считается вотчиной одноименного наркокартеля.

Журналист был известен работой по освещению деятельности наркокартелей в Мексике. Перу Вальдеса принадлежат популярные книги о криминальном сообществе «Мисс нарко» и «Морды нарко», а также книга об освещавших деятельность преступных групп журналистах «Накрожурналистика».

Расстрел Ховьера Вальдеса стал пятым в череде громких убийств журналистов, произошедшей в Мексике с марта текущего года. С 2000 года, по данным журналистского сообщества страны, в Мексике убито не менее 115 представителей прессы. Еще 20 работников СМИ считаются пропавшими без вести.