Неизвестный выстрелил в сотрудника Курчатовского института на севере Москвы – СМИ

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Москва, 16 мая. На севере Москвы неизвестный выстрелил в мужчину. Инцидент произошел в одном из кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел в 21:50 на улице Зои и Александра Космодемьянских. Неизвестный выстрелил в посетителя кафе.

Пострадавших был доставлен в больницу. По предварительным данным, он является биотехнологом Курчатовского института. Полиция также сообщила, что выстрел был произведен из пистолета ПМ.

Сейчас идет расследование этого происшествия. В первую очередь устанавливаются возможные мотивы нападавшего.