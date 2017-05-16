«Яндекс» запускает в России агрегатор автосервисов

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Москва, 16 мая. Компания «Яндекс» запускает новый сервис, который позволит автомобилистам записываться на шиномонтаж или мойку в удобном районе города. Отмечается, что у нового сервиса большой потенциал – объем автосервисного рынка в России составляет около 500 миллиардов в год.

Новый сервис позволит автомобилистам записать в один из 65 тысяч автосервисов на территории России. Отмечается, что первое время услуга будет предоставляться бесплатно, однако впоследствии «Яндекс» намеревается взимать фиксированную сумму за каждого зарегистрированного клиента.

Сервис «Яндекса» позволит записываться в автосервис без звонка. Достаточно будет лишь оставить заявку через портал, в которой будет указано удобное время.