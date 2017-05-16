В Женеве начнется самый короткий раунд межсирийских переговоров

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Женева, 16 мая. Во вторник в Женеве стартует самый новый раунд переговоров по Сирии. Заинтересованные стороны попытаются закрепить успех переговоров в Астане, которые завершились подписанием меморандума о создании зон снижения напряжения в Сирии.



Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил о своем намерении проводить «Женеву-6» в стиле бизнес-встреч для обсуждения конкретных предложений. Ожидают, что главной темой дискуссий должна стать новая конституция Сирии.

По итогам предыдущих встреч эксперты определили 12 поправок к будущей конституции. Так, они считают, что в новую конституцию обязательно должен быть включен пункт о децентрализации власти и обязательство соблюдать все международные договоры и нормы международного гуманитарного права, равно как и Устав ООН. Помимо этого, стороны обсудили предложения, как сделать сирийское государство более светским.

«Большинство сирийцев приняли эти 12 рекомендаций… Так что нам надо продолжать с другими экспертами в области конституции — европейцами, арабами… Нам надо это обсуждать. Мы можем пригласить кого-то из ООН, кого-то из России. Я думаю, мы можем пригласить постоянных членов СБ ООН», — заявила лидер сирийской оппозиции Ранда Кассис.

Президент Сирии Башар Асад в своем недавнем интервью дал нелестную оценку прошедшим ранее женевским переговорам. Он сказал, что «ни на одной из женевских встреч не было сделано ничего конкретного». Асад однако отметил, что Дамаск целиком и полностью поддерживает инициативу Москвы и считает последнюю встречу в Астане чрезвычайно успешной.