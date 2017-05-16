Турция обвинила курдские силы в Сирии в массовых нарушениях прав человека

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Анкара, 16 мая. Турецкая пресса обвиняет «Рабочую партию Курдистана» (РПК) и ее союзников в нарушении прав человека на контролируемых ею территориях в Сирии. Как пишет турецкое издание Daily Sabah, речь идет о серии нарушений прав человека вплоть до этнических чисток.

По данным издания, речь идет о действиях РПК, а также партии «Демократический союз» (PYD) и Отрядах народной самообороны (YPG). Данные были взяты из доклада турецкого министерства иностранных дел, который был опубликован перед визитом турецкого президента Тайипа Эрдогана в Вашингтон.

Согласно тексту доклада турецкого министерства внутренних дел, в районах на севере Сирии, контролируемых PYD и YPG происходят похищения людей, а также аресты и казни.

Отметим, что США активно вооружают курдских партнеров из PYD и YPG в преддверии операции по освобождению Ракки от ИГ*. Турция выступает резко против этой идеи, так как считает об этих курдских организации тесно связанными с РПК – запрещенной на территории Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.