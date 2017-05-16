Трамп передал Лаврову сверхсекретную информацию об ИГ – Washington Post

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Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поделился с ним сверхсекретной информацией о террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). С таким утверждением выступила газета Washington Post.

Ссылаясь на анонимные источники среди бывших и действующих американских чиновников, газета пишет, что Трамп передал Лавров некую совершенно секретную информацию об ИГ. В то же время, по словам Washington Post, источники отказываются обсуждать содержание этой информации. Они ограничиваются лишь комментарием, в котором отмечают, что Трамп подверг риску «критически важный источник разведывательной информации по ИГ».

Washington Post пишет, что распространение этой информации было серьезно ограничено даже среди высокопоставленных представителей американской власти.

* Организация запрещена на территории РФ.