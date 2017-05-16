Страховщики назвали ТОП-5 самых невыгодных автомобилей

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Москва, 16 мая. Самыми невыгодными для автостраховщиков остаются люксовые автомобили премиум-класса. Например, в 2015 году наибольшие выплаты получали владельцы полисов автокаско за повреждения своих автомобилей марки Maybach, а в 2016 году самые крупные выплаты у владельцев Maserati. Обладатели автомобилей именно этой марки и возглавили список среди самых невыгодных для страховщиков машин. Средний убыток по ним был равен 2,4 миллиона рублей. Об этом говорят цифры статистики «АльфаСтрахования».

На втором месте стоит итальянская марка Lamborghini – выплаты по этим авто составили в среднем 495 тысяч рублей. А третье место досталось Rolls Royce. Владельцы этих авто получали в среднем 441 тысячу рублей. На четвертой строчке расположилась марка Bentley с выплатами в районе 387 тысяч рублей и на пятой Porsche - 205 тысяч рублей.

В 2015 году средний размер выплат по автокаско в топ-10 колебался от 112,1 тысячи до 632,3 тысячи рублей, в 2016 году размер среднего убытка в десятке крупнейших вырос и составил от 126,4 тысяч до 2,4 миллионов рублей.