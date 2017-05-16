Обама: Мне потребовалось огромное политическое мужество, чтобы не бомбить Сирию
Вашингтон, 16 мая. Бывшему президенту США Бараку Обаме понадобилось огромное политическое мужество, чтобы не бомбить Сирию после осуществленных на ее территории химических атак. Об этом Обама заявил в интервью, опубликованным газетой «Политико».
По словам Обамы, решением, «потребовавшим наибольшего политического мужества», стало решение не бомбить Сирию после того, как на ее территории произошли химические атаки, а провести с ее властями переговоры о ликвидации химического арсенала.
Напомним, что Обама упоминает о событиях 2013 года, когда в пригороде Дамаска, по многочисленным сообщениям, было применено химическое оружие. После переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Джона Керри, удалось достигнуть договоренность об уничтожении сирийского химоружия.