Обама: Мне потребовалось огромное политическое мужество, чтобы не бомбить Сирию

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Вашингтон, 16 мая. Бывшему президенту США Бараку Обаме понадобилось огромное политическое мужество, чтобы не бомбить Сирию после осуществленных на ее территории химических атак. Об этом Обама заявил в интервью, опубликованным газетой «Политико».

По словам Обамы, решением, «потребовавшим наибольшего политического мужества», стало решение не бомбить Сирию после того, как на ее территории произошли химические атаки, а провести с ее властями переговоры о ликвидации химического арсенала.

Напомним, что Обама упоминает о событиях 2013 года, когда в пригороде Дамаска, по многочисленным сообщениям, было применено химическое оружие. После переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Джона Керри, удалось достигнуть договоренность об уничтожении сирийского химоружия.