Пентагон не изменит свои планы в связи с созданием в Сирии зон деэскалации

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Вашингтон, 15 мая. Планы по созданию зон деэскалации в Сирии не отразятся на действиях коалиции во главе с США, ведущей боевые действия в этой стране. Об этом заявил представитель Министерства обороны США капитан 1-го ранга Джефф Дэвис.

По его словам, власти США поддерживают ослабление насилия в Сирии, однако Минобороны США сосредоточено на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) и не намерено менять планы своих операций.

Дэвис заявил, что не будет комментировать вопрос о зонах деэскалации в Сирии, так как его ведомство не занимается этими проблемами и предложил обратиться в госдепартамент за разъяснениями. «Наша единственная миссия - борьба с ИГ», – подвел итог он.

* Организация запрещена на территории РФ.