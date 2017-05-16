Партия Меркель одержала победу на региональных выборах

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Кельн, 16 мая. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» одержала победу на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Как сообщается, ХДС набрал свыше 34% голосов.

По мнению экспертов, это говорит о хороших шансах на победу для самой Меркель в сентябре этого года, когда в Германии состоятся выборы в бундестаг. Северный Рейн – Вестфалия является самой густонаселенной землей ФРГ, поэтому расстановка сил в этом регионе, как правило, отражает будущий состав центрального правительства, пишет «Газета.ru».

Стоит отметить, что более полувека победу в этом регионе одерживала партия социал-демократов. Ее лидер, Мартин Шульц, который является главным противников Меркель на предстоящих выборах, уже назвал поражение тяжелым дня для Социал-демократической партии.