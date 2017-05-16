Самолет бизнес-класса разбился в США при посадке

В закладки

Скопировать

Нью-Йорк, 16 мая. В американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Титерборо упал небольшой пассажирский самолет бизнес-класса Learjet 35. Об этом сообщает представители местного полицейского управления.

Как сообщается, на борту находились два пассажира. Оба они погибли. Кроме того, в результате авиакатастрофы загорелись несколько зданий и машин.

Федеральное авиационное управление США сообщило, что самолет направлялся из города Филадельфия, штат Пенсильвания, в Титерборо.

Отмечается, что машина упала примерно в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.