Самолет бизнес-класса разбился в США при посадке
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Нью-Йорк, 16 мая. В американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Титерборо упал небольшой пассажирский самолет бизнес-класса Learjet 35. Об этом сообщает представители местного полицейского управления.
Как сообщается, на борту находились два пассажира. Оба они погибли. Кроме того, в результате авиакатастрофы загорелись несколько зданий и машин.
Федеральное авиационное управление США сообщило, что самолет направлялся из города Филадельфия, штат Пенсильвания, в Титерборо.
Отмечается, что машина упала примерно в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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