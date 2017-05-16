Владимир Евсеев: После взятия Ракки сирийские дорожки России и США разойдутся

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Гражданская война в Сирии давно превратилась в арену столкновения интересов как региональных, так и мировых держав. Причем истинные цели участников западной коалиции во главе с США далеки от заявляемых ими.

Как России найти компромисс с Западом в сложной сирийской ситуации? Каковы перспективы военного сотрудничества РФ и США в борьбе против ближневосточного терроризма? Быть ли независимому Курдистану на сирийской земле?

Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с военным экспертом, директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым.

Слова или дела

— Недавно прошла встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что остался доволен ею, в том числе по сирийскому вопросу. Следует ли ждать после такого заявления реального сотрудничества США с Россией на сирийском направлении?

— Такое сотрудничество уже имеет место. Безусловно, после ракетного удара американцев по сирийской авиабазе появились предположения, что это сотрудничество будет сокращено. Но, полагаю, сейчас меморандум об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве опять начнет действовать. После этого возможно российско-американское сотрудничество по освобождению Ракки.

— Какова сейчас военная ситуация в районе этого города?

— Сейчас сирийские курды смогли перерезать те дороги, которые ведут к Ракке. Это было причиной того, что столицу «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) перенесли в Дейр-эз-Зор. Возможно, Ракку будут освобождать не курды, а сирийские правительственные войска, в том числе с участием так называемых «сил сопротивления». Также нельзя исключать, что в освобождении Ракке примет участие и ливанская «Хезболла».

США не хотят победы

— По каким еще сирийским целям мы могли бы действовать с американцами сообща?

— Если по Ракке у нас с США схожие задачи, то по Дейз-эз-Зору они различны. Скорее всего, буферная зона, которая сейчас создается в Сирии, будет отсекаться. Сирийская Арабская армия попробует освободить часть территорий, чтобы не дать этому буферу расширяться. Американцы же хотели бы расширить его до самого Дейр-эз-Зора, тем самым создав угрозу Дамаску. С этой точки зрения, российско-американское сотрудничество по освобождению Ракки возможно, но по Дейр-эз-Зору — сомнительно. К тому же, американцы не заинтересованы в победе над ИГ*.

— А в чем же они заинтересованы?

— Американцы заинтересованы только в его ослаблении.

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— Почему, на ваш взгляд, были созданы зоны деэскалации?

— Это попытка таким образом изолировать «Джебхат ан-Нусру» (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы заняться ИГ. Поэтому провинция Идлиб как цель пока отодвигается. Скорее всего, в будущем нас ждет освобождение частей провинции Хама и провинции Алеппо.

Пост сдал, пост принял

— Во что же все-таки может эволюционировать наше сотрудничество с американцами?

— Российские военные сделают вместе с американцами все, что на текущий момент возможно в части военного взаимодействия. Но, полагаю, в какой-то момент американцы от этого взаимодействия будут отходить. Думаю, это произойдет после взятия Ракки. В таком случае, сотрудничество будет перерастать в скрытое соперничество. Это произойдет, ориентировочно, осенью. Сегодня Россия имеет сильные позиции в Сирии, США же их потеряли. Штаты хотят вернуть status quo, но, думаю, это им не удастся.

— Как анонсированные американские поставки вооружения сирийским курдам скажутся на ситуации в Ближневосточном регионе?

— Это скажется на отношениях Америки с Турцией, которые ухудшатся. Пока не ясно, к чему приведет визит Тайипа Эрджепа Эрдогана в США, который планируется на середину мая. Американцы попробуют как-то договориться, но поставки вооружения создают дополнительный элемент конфронтационности, как и невыдача Фетхуллаха Гюлена. Скорее всего, переговоры глав двух государств в этом аспекте будут неудачными.

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— Каковы перспективы создания независимого Курдистана?

— Думаю, никакого независимого сирийского Курдистана возникнуть не может: там слишком разобщены сирийские курды. Кроме того, в возникновении Курдистана не заинтересовано ни одно государство. При этом я не исключаю какой-то автономии для курдов — но без федерализации.

— Власти Израиля уведомили Кремль, что Тель-Авив не будет принимать во внимание создаваемые зоны деэскалации в Сирии. Как на это может отреагировать руководство России?

— Думаю, мы с Израилем будем договариваться.

* Организация запрещена на территории РФ.