Автобус с детьми перевернулся в США, 30 человек пострадали

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Вашингтон, 16 мая. Как минимум тридцать человек получили ранения в результате аварии с участием автобуса в американском штате Мэриленд. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию штата.

Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени к югу от округа Сесил. Автобус перевернулся, в результате чего множество пассажиров получили различные травмы.

Как сообщается, кроме водителя в автобусе находились 26 детей и трое сопровождающих. Информации о погибших во время аварии нет. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Движение на трассе, где произошло ДТП, частично нарушено. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.