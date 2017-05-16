В Китае собака спасла заживо похороненного ребенка

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Цзянцзинь, 16 мая. В китайском городе Цзянцзинь собака спасла похороненного заживо ребенка, сообщают китайские СМИ.

Владелец собаки сообщил, что его внимание привлекло, как его питомец изо всех сил роет землю лапами. К своему удивлению, подойдя к выкопанной яме, владелец пса обнаружил в земле сверток из белой ткани с плачущим младенцем внутри.

Как оказалось, спасенный ребенок всего около месяца родился. Младенца госпитализировали с чрезвычайно низкой температурой и сильно замедленным сердцебиением. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей и идет на поправку. Полиция объявила разыск родных ребенка. По самой предварительной версии, ребенка могли похоронить заживо по ошибке. Полиция считает, что это произошло потому, что родители малыша решили, что он скончался.