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Спорт
Российские хоккеисты всухую обыграли латвийскую сборную на чемпионате мира

Российские хоккеисты всухую обыграли латвийскую сборную на чемпионате мира

23:58  15 Мая 2017
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Российские хоккеисты всухую обыграли латвийскую сборную на чемпионате мира

Кельн, 15 мая. Сборная России одержала убедительную победу над латвийской командой на чемпионате мира по хоккею. Россияне выиграли со счетом 5:0.

Матч прошел на стадионе «Ланксесс-Арена» в немецком Кельне. Игру судили арбитры из Чехии Ян Грибик и Антонин Ержабек.

Хоккеистами, забившими шайбу в латвийские ворота, стали: Богдан Киселевич (12-я минута), Иван Телегин (19), Владислав Наместников (21), Никита Кучеров (40) и Антон Белов (54). Кроме того, Белов был признан лучшим игроком матча в составе российской сборной. В латвийской команде лучшим игроком назвали также защитника Артура Кулду.

Таким образом, российская сборная обеспечила себе выход в полуфинал, набрав 17 очков и заняв первое место в группе А. У латвийцев – 9 очков и лишь четвертое место.

 

#хоккей
Антон Зарубин
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