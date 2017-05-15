Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России сократилось на 15%

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России снизилось на 15% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, в России значительно вырос охват бесплатным тестированием на ВИЧ. За 2016 год были протестированы на два миллиона больше людей, чем в предыдущем, то есть тестирование прошли уже более 32 миллионов человек.

Она отметила, что в 2016 году было отмечено 86,8 новых случаем заражения ВИЧ, в то время как в 2015 году таких случаем было выявлено более 100 тысяч. В то же время, он подчеркнула, что число людей живущих с ВИЧ выросло. «Это результат улучшения и клинико-лабораторного мониторинга, и улучшение лечения. ВИЧ- инфицированные пациенты стали жить дольше», – объяснила Скворцова.