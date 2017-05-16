Аналитики назвали ТОП-3 самых «экономичных» авто на российском рынке

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Москва, 15 мая. Специалисты назвали ТОП-3 автомобилей для «экономных» автолюбителей на российском рынке.Как считают аналитики, лучший вариант для водителей ценящих «экономичность» является Lada Granta.

При стартовом ценнике в 329.9 тысяч рублей, машина укомплектована надежным 8-клапанным 1.6-литровым мотором мощностью в 87 «лошадей», который в среднем ест около 6.5 литров бензина на 100 километров и может обслуживаться чуть ли не у любого гаражного мастера. При этом запчасти на Ладу стоят недорого и продаются везде.

Тем, кто не предпочитает иномарки, эксперты предлагают обратить внимание на Renault Logan. Автомобиль можно купить всего за 429 тысяч рублей. Эта модель отличается своей надежностью и выносливостью, запчасти и обслуживание тоже в пределах ценовой доступности, а уровень комфорта и качество машины соответствует марке Renault.

И наиболее комфортабельный вариант при невысокой цене – бюджетный хетчбэк Ravon R2. Надо отметить, что уже при цене в 439 тысяч рублей предлагается полноценная автоматическая трансмиссию. Мотор в 1.25 литра имеет более чем скромный аппетит и потребляет чуть более 8 литров на 100 километров пробега в городе и это с АКПП.