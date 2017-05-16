Александр Костин: Европа не знает и не понимает, как относиться к Турции

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15 мая немецкая международная общественная телерадиокомпания Deutsche Welle распространила информацию о том, что Анкара отказалась допустить группу германских парламентариев на турецкую авиабазу Инджирлик. На последней дислоцируются 6 разведывательных бортов Люфтваффе и 260 военнослужащих Бундесвера. Их-то депутаты Бундестага и планировали посетить, но, как говорится, «не взлетело».

Не взлетело

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер прокомментировал это следующим образом: «Мы окончательно проинформированы турецкой стороной о том, что визит группы немецких депутатов из комитета обороны Бундестага, который должен был начаться 16 мая, не согласован».

В прессу просочилась информация о том, что одной из причин отказа Анкары согласовать визит немецких депутатов стал тот факт, что Германия предоставила на своей территории убежище ряду турецких офицеров, подозреваемым в причастности к прошлогодней попытке государственного переворота.

Срыв турне немецких парламентариев на Инджирлик, согласовывавшийся с начала апреля, побудил высказаться не только Шефера, но и канцлера Германии Ангелу Меркель. Та сообщила, что ввиду совершенно нетерпимой ситуации, складывающейся по вине турецких властей вокруг пребывания немецкого контингента на Инджирлике, Берлин займется поиском альтернативного места дислокации своих людей и самолетов в Ближневосточном регионе. Возможно, таким местом станет Иордания…

Что в отношении произошедшего следует отметить?

Во-первых, это не первый раз, когда объектом турецких политических манипуляций становится именно Инджирлик. Достаточно вспомнить историю о том, как Анкара в июле 2016 года активно муссировала слухи о возможном допуске на данную авиабазу российских военных специалистов.

Во-вторых, турки далеко не в первый раз не пускают одних немцев к другим на Инджирлике: ранее Анкара подобный «фокус» уже проделывала. Таким образом, перед нами не исключение из правил, а уже тенденция.

В-третьих, эта тенденция является не следствием одного отдельно взятого импульсивного «взбрыка» Реджепа Тайипа Эрдогана, а составной частью проводимой президентом Турции общей стратегии отношений с Западом. Стратегии разноплановой, многовекторной, часто нацеленной на откровенный шантаж.

Так было, когда Анкара пыталась добиться вступления в ЕС. Так было, когда Анкара выторговывала у Брюсселя отступные за беженцев. Так было… Да много раз так уже было. Этот прессинг со стороны Турции ожидаемо усилился после того, как 2 июня 2016 года депутаты Бундестага одобрили резолюцию о признании геноцида армян Османской империей в 1915 году.

Активный региональный игрок

С просьбой прокомментировать текущие события вокруг Инджирлика Федеральное агентство новостей обратилось к заместителю генерального директора Института национальной стратегии Александру Костину. По его мнению, происходящее — одно из многих свидетельств кризиса отношений между Евросоюзом и Турцией:

«Европа не знает и не понимает, как относиться к Турции. Отсутствует осознание европейскими политиками того очевидного факта, что Турция десятилетней давности и Турция в ее современной ипостаси — это очень разные государства», — считает эксперт.

В качестве одного из доказательств кризиса турецко-европейских отношений Костин привел мартовскую ситуацию, когда Эрдоган ради достижения своих целей на конституционном референдуме активно использовал проживающие в европейских странах турецкие общины и диаспоры. Но это не нашло понимания у руководства ЕС. Власти Нидерландов так и вовсе отказались принять на своей территории главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Турция отреагировала на это высылкой посла Нидерландов.

«Европа опирается в своих суждениях о Турции на воспоминания многолетней давности, когда Анкара пыталась усиленно мимикрировать под общеевропейские стандарты, — напоминает политолог. — Сейчас уже понятно, что та Турция осталась в далеком прошлом и что обратно она уже не вернется».

Костин отметил, что в своем новом реноме эрдогановская Турция стала активным региональным игроком с достаточно серьезными геополитическими амбициями и националистической пантюркистской идеологией. Эта новая Турция уже не стремится стать «своей» в Европе. Наоборот — она старается навязывать Европе свои собственные стандарты.

Для этого современная Турция, в числе прочих, активно использует и такие не совсем легальные инструменты, как находящиеся на территории ЕС турецкие диаспоры. Что, конечно, вызывает крайнее раздражение европейских правительств в целом и Брюсселя, в частности. Ну, а Турция… Турция отвечает на это эскападами, подобными той, что была продемонстрирована в ситуации с депутатами Бундестага и авиабазой Инджирлик.

«Это лишь один из подобных эпизодов. Он не первый, и не последний, — убежден собеседник ФАН. — В числе причин, побуждающих Турцию к подобным действиям, следует упомянуть и своеобразный «вакуум власти», наблюдаемый сейчас в НАТО. Если ранее у руля данной организации неизменно находились Соединенные Штаты, координирующие и жестко контролирующие действие членов Альянса на европейском пространстве, то сейчас американцам, видимо, несколько не до этого…»

НАТО теряет «стройность рядов»

Заместитель генерального директора Института национальной стратегии уточнил, что по объективным причинам Вашингтон ныне занят решением, в первую очередь, своих внутренних проблем. Одновременно идет пересмотр американской стороной своих принципов в отношении как европейских членов Североатлантического Альянса, так и той же Турции. Что, в свою очередь, порождает вышеупомянутый «вакуум» с сопутствующей «турбулентностью» и потерей «стройности рядов».

«Лет 10–15 тому назад то, как сейчас ведет себя Анкара в отношении ФРГ, представить было невозможно, — убежден Костин. — Это не просто межгосударственный политический конфликт, это конфликт двух стран в структуре НАТО. То есть конфликт, в который вольно или невольно вовлекается формат военно-политического сотрудничества. Мы имеем дело с ситуацией, когда политическая реальность ушла далеко вперед, а ЕС, фигурально выражаясь, остался в глубоком «вчера». Европейские страны вынуждены реагировать на действия Турции реактивно, не совсем адекватно представляя, что из себя представляет современная Турция и чем она может стать завтра. Складывается ощущение, что в Брюсселе не заметили даже публично озвученный Анкарой по результатам референдума 16 апреля сего года переход от парламентской формы правления к президентской республике».

Какие последствия для отношений Турции с НАТО и ЕС может иметь перебазирование Германией своих военнослужащих и матчасти Люфтваффе с Инджирлика на один из иорданских аэродромов?

Отвечая на этот вопрос, Костин выразил мнение, что, возможно, до подобной передислокации дело и не дойдет. Ведь сейчас у Анкары нет цели избавиться от присутствия немецких летчиков и техников. Политические маневры Эрдогана в отношении ФРГ направлены совсем на другое — на укрепление имиджа президента Турции как нацлидера среди турецкого электората, а также на возможность получения каких-то преференций от НАТО и ЕС.

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«Допуск депутатов на авиабазу — это не предмет конфликта, а всего лишь повод, — полагает аналитик. — Ситуация конфронтации между Турцией и ФРГ вполне способна развиваться дальше вплоть до этапа, когда запахнет уже кризисом не двусторонних отношений, а структурным кризисом механизмов принятия решений в НАТО. Тогда, само собой, включатся прямой американский арбитраж и общеевропейский арбитраж. Анкара и Берлин начнут «отыгрывать» назад, тыкая друг в друга пальцами и громко восклицая: «Он плохой!» Причем каждая из сторон станет, конечно, стремиться получить для себя максимальное количество дивидендов. Но и только. Каких-то стратегических последствий для НАТО современная конфронтация Турции и ФРГ в ближнесрочной перспективе, по всей видимости, не несет».

При этом, по мысли Костина, европейцам, видимо, придется смириться с новой Турцией. Да, у Европы есть определенные рычаги давления на Анкару, например экономические санкции. Но окажутся ли они сильнее амбиций Эрдогана? Скорее нет, чем да. Тем более что вопрос вступления Турции в ЕС де-факто заморожен, а возможные экономические риски Анкара старается нивелировать путем сближения с Москвой.

Излюбленный прием — шантаж

В то же время турецкий президент уже опробовал в деле и убедился в эффективности такого инструмента влияния, как турецкие общины и диаспоры в Европе. Первоначально они были задействованы для того, чтобы решить исход турецкого конституционного референдума в пользу Эрдогана.

Следующим шагом со стороны турецкого президента, по всей видимости, станет использование этих общин и диаспор для достижения внешнеполитических целей. Это было бы вполне логичным дополнением к уже отработанному Анкарой варианту с шантажом Европы проблемой беженцев.

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«Допускаю, что Эрдоган не удержится от соблазна с помощью все тех же общин и диаспор повлиять на европейские выборы, — предполагает Александр Костин. — Точнее, создать видимость такой возможности, применив свой излюбленный прием — шантаж. Ответить на это Европе, по большому счету, нечем. Резюмируя, можно сказать, что противоречия Турции с НАТО и ЕС будут в дальнейшем продолжать нарастать. Потому что какая-либо основа для компромисса в этом вопросе пока просто отсутствует».