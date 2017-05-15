Канада убрала из списка террористических группировок сирийский филиал «Аль-Каиды»

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Оттава, 15 мая. Сирийский филиал террористической организации «Аль-Каида», известный как «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе организации запрещены на территории РФ) был убран правительством Канады из списка террористических организаций. Об этом сообщает агентство Almasdarnews.

Отмечается, что данное решение канадского правительства серьезно усложнит уголовное преследование канадцев, которые будут пытаться присоединиться к террористической группировке, а также финансово ее поддерживать или вести пропаганду в ее пользу.

Отмечается, что «Тахрир аш-Шам» была убрана из списка террористических группировок, несмотря на ее явное усиление – она успешно поглотила несколько более мелких исламистских группировок и привлекла множество сторонников.