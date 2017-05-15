Автору «плана» аренды Крыма, депутату Артеменко запретили въезд на Украину

Киев, 15 мая. Депутат Рады Андрей Артеменко, являющийся автором «плана» снятия санкций с РФ, сообщил, что ему запретили въезд в Украину.

«Я не могу приехать сейчас на Украину, потому что официально получил информацию от миграционной службы, от пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины», — сообщил Артеменко.

Депутат Верховной Рады Украины Артеменко стал известен после обнародования своего «плана» по нормализации отношений между Украиной и РФ и снятия санкций с России. По данным газеты New York Times, среди пунктов этого плана — «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса о сдаче РФ в аренду Крыма, ее же региона, в представленном «плане» по снятию санкций с РФ абсурдна.

Напомним, что ранее против Артеменко было заведено уголовное дело по статье «государственная измена». Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Генпрокуратура Украины потребовала от МВД начать процедуру лишения Артеменко украинского гражданства в связи с получением им гражданства Канады, так как украинское законодательство не позволяет иметь двойное гражданство.