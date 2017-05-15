Ростуризм призвал воздержаться от поездок в Тунис и Таиланд

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Москва, 15 мая. Россиянам следует воздержаться от поездок в Таиланд и Тунис в связи с высокой террористической угрозой в обеих странах. Об этом сообщает Федеральное агентство по туризму РФ.

Согласно тексту сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства, туристам следует избегать поездок на юг Туниса, а также в пограничные с Ливией и Алжиром районы. По данным Ростуризма, в этих районах действуют террористические группировки.

Кроме того, ведомство сообщило о высоком уровне террористической угрозы в отношении российских туристов в Таиланде. Ростуризм подчеркнул, что россияне могут стать жертвами атак со стороны исламистских террористических группировок.