Сирия: восемь человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате обстрелов со стороны ИГ

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Ковентри, 15 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) за последние сутки провели серию обстрелов города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сайт расположенной в Великобритании организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

По данным организации, в результате обстрелов погибли восемь человек, включая ребенка и трех женщин. Кроме того, еще 13 человек находятся в критическом состоянии из полученных во время обстрелов травм.

Отмечается, что сильнее всего пострадали районы Аль-Джурах, Аль-Косур и Харабеш.





* Организация запрещена на территории РФ.