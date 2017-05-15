Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: восемь человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате обстрелов со стороны ИГ

Сирия: восемь человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате обстрелов со стороны ИГ

23:08  15 Мая 2017
165

Сирия: восемь человек погибли в Дейр-эз-Зоре в результате обстрелов со стороны ИГ

Ковентри, 15 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) за последние сутки провели серию обстрелов города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сайт расположенной в Великобритании организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

По данным организации, в результате обстрелов погибли восемь человек, включая ребенка и трех женщин. Кроме того, еще 13 человек находятся в критическом состоянии из полученных во время обстрелов травм.

Отмечается, что сильнее всего пострадали районы Аль-Джурах, Аль-Косур и Харабеш.  


 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть