Белый дом заявил, что действия КНДР угрожают России

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Вашингтон, 15 мая. Действия КДНР угрожают не только союзникам США, но также России и Китаю, считают в Белом доме. Об этом заявил пресс-секретарь администрации американского президента Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Северная Корея продолжает угрожать не только США и их союзникам – Японии и Южной Корее, но и соседям по региону – Китаю и России. Он обратился ко всем странам региона с призывом сделать все возможное, чтобы разрешить ситуацию и вернуть на полуостров стабильность. Одним из вариантов решения проблемы он назвал введение санкций против Северной Кореи.

Также заявил, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить действия КНДР со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ино.

Напомним, что в ночь на воскресенье в КНДР произошел очередной запуск ракеты. Минобороны РФ отметило, что запуск не представлял угрозы для безопасности России.