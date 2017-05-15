Асад: Идея арабского национального возрождения не потеряла своей актуальности

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Дамаск, 15 мая. Идея арабского национального возрождения остается актуальной и не потеряла своего значения, несмотря на все попытки расколоть арабский мир по конфессиональному признаку. Об этом заявил сегодня президент Сирии Башар Асад на 14-м съезде делегатов филиалов Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас). Асад подчеркнул важность создания на этом партийном форуме Национального совета ПАСВ.

«Это свидетельствует о том, что партия идет в авангарде противодействия враждебному арабской нации заговору», — отметил он.

Выступая с речью перед участниками пленума ЦК ПАСВ, президент Асад уверил, что правительство «будет противодействовать сценариям Запада по расколу Сирии и параллельно проводить политику национального примирения». Он также подтвердил, что Дамаск будет и дальше участвовать в переговорных процессах в Астане и Женеве с целью остановить кровопролитие на сирийской земле.