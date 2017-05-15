Белый дом отказался комментировать возможный ответ США на «преступления властей Сирии»

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Вашингтон, 15 мая. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер воздержался от комментариев, касающихся возможного военного ответа на сообщения о якобы имевших место преступлениях сирийских властей.

Ранее в этот понедельник власти США опубликовали доклад, посвященный ситуации в Сирии. В нем Белый дом обвинил власти Сирии в ряде преступлений против мирных граждан. Среди прочего, в докладе упоминалось наличие крематория в тюрьме Сайедная под Дамаском, где, якобы, сжигались тела убитых оппозиционеров.

Отвечая на вопрос, могут ли последовать после публикации подобных сведений военные удары по Сирии, Спайсер заявил, что президент Трамп «не будет сообщать о действиях, которые он собирается предпринять».

«И когда он будет готов действовать, он даст знать об этом», — подчеркнул пресс-секретарь.