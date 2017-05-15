МИД РФ предупредил граждан России о рисках, связанных с посещением Грузии

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Москва, 15 мая. МИД РФ назвал провокациями заявления властей Грузии о намерении внести Юрий Лужкова в «черный список», запретив ему въезд в страну. Об этом сообщает официальный сайт внешнеполитического ведомства России.

По его словам, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Также МИД РФ призвал российских граждан тщательнее взвешивать риски, связанные с посещением Грузии.

Напомним, что грузинские СМИ со ссылкой на министра внутренних страны дел Шалву Хуцишвили заявили, что официальный Тбилиси намерен запретить Лужкову въезд в страну.