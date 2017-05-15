Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Риме
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Рим, 15 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова успешно вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Риме.
Россиянка уверенно обыграла американку Кристину Макхэйл (6:4, 6:2). Данная победа позволила Шараповой попасть в топ-200 рейтинга WTA.
В следующем матче спортсменке будет противостоять хорватка Мирьяна Лучич-Барони.
Напомним, ранее стало известно о том, что российская теннисистка Мария Шарапова не смогла одолеть француженку Кристину Младенович и выйти в финал турнира WTA в Штутгарте.
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