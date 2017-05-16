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Сирия, 16 мая. США вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс. САА продолжает развивать наступление на востоке Хомса в направлении Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): атаковала опорные пункты боевиков в районе населенного пункта Бейт Наим и Отайя в пригороде Дамаска; начала наступление на Маскану в провинции Алеппо; обстреляла укрепрайоны боевиков вблизи города Аль-Мансура на западе Алеппо; вела бои с ИГ* вблизи зерновых элеваторов и развязки Ат-Талила к северо-востоку от Пальмиры; наносила авиудары по ИГИЛ* у населенного пункта Ас-Сухна; вела огонь по укрепрайонам исламистов близ городов Аль-Латамина, Аз-Зилакьят и Кафр Зета в Хаме.

«Исламское государство»* (ИГИЛ): пыталось захватить участок стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама; обстреляло район Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре; уничтожило памятники древности в Мосуле; потеряло населенные пункты Хазна Аль-Шималия, Султан, Каркаш, Таль Шейх и Кабар к западу от Мосула.

Сирийская свободная армия** (ССА): остановила наступление террористов ИГИЛ в Восточном Каламуне; обстреляла из ракетных установок «Град» позиции САА близ города Джурин на северо-западе провинции Хама.

Международная коалиция: вошла на территорию Сирии через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс; нанесла авиаудары по городу Абу-Кемаль в южной части провинции Дейр эз-Зор; продолжила наносить удары с воздуха в провинции Ракка.

Курды: заняли населенный пункт Абдалла к северу от Ракки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска возобновились вооруженные столкновения между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»***, и боевиками группировки «Джейш Аль-Ислам»*****. Между тем Сирийская арабская армия (САА) решила воспользоваться конфликтом в рядах вооруженной оппозиции и продолжила наступление на опорные пункты боевиков в районе населенного пункта Бейт Наим и Отайя в пригороде Дамаска. Территория района Восточной Гуты является одной из зон безопасности, однако в этом регионе действует самая радикальная группировка вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам», на которую режим перемирия не распространяется.

Из недавно освобожденного района Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска было эвакуировано более 1900 человек. Боевики выехали в провинцию Идлиб. Как сообщало информационное агентство Al Masdar News, около 500 радикалов согласились на урегулирование своего правового статуса с властями. Второй этап эвакуации исламистов уже начался. Часть боевиков, однако, пробралась в город Ирбин по подземным туннелям.

В районе Восточного Каламуна, тем временем, наступление террористов ИГИЛ было остановлено радикалами вооруженной оппозиции. Сообщалось о том, что несколько боевиков ИГ были уничтожены.

Провинция Алеппо

САА при поддержке ВКС РФ начала наступление на ключевой оплот ИГИЛ в провинции Алеппо — Маскану. На данном направлении работают элитные подразделения сирийских войск «Тигры», которые вернулись в регион восточного Алеппо после успешного оттеснения боевиков вооруженной оппозиции на севере Хамы.

Правительственные войска также нанесли удары по позициям боевиков на западе провинции. САА атаковала укрепленные пункты боевиков в предместье Аль-Мансура. К западу от города Алеппо все еще сконцентрированы значительные силы вооруженной оппозиции.

Сообщалось также об очередной попытке террористов «Исламского государства»* захватить часть стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Однако боевики потерпели поражение. За последние четыре дня отряды ИГИЛ уже четвертый раз пытаются напасть на блокпосты армии САР у ключевого шоссе.

Провинция Хомс

Накануне войска США и Великобритании вошли на территорию Сирии через пограничный переход «Аль-Танаф» на юге провинции Хомс. ВВС коалиции тем временем наносили авиаудары по городу Абу-Кемаль, в южной части провинции Дейр эз-Зор. У границ с Иорданией Пентагон сконцентрировал мощные силы. По данным военных экспертов, США планируют начать наступление на Дейр эз-Зор, двигаясь от южных границ Сирии. Американское командование сперва планирует занять территорию пустыни для ввода бесполетной зоны, а уже после направиться в сторону города.

Возобновилось наступление САА на востоке провинции. Столкновения между террористами ИГ и правительственными войсками фиксировались в районе зерновых элеваторов и развязки Ат-Талила к северо-востоку от Пальмиры. Никаких сведений об итогах наступления пока не поступало.

Тем временем ВВС Сирии, наносили удары с воздуха по опорным пунктам террористов ИГ возле горы Кум и населенного пункта Ас-Сухна в поддержку наступления сирийской армии. Напомним, захват города позволит войскам САР продолжить наступление в направлении Дейр эз-Зора.

Для армии САР главной целью на данный момент является наносная станция Т-3, которая находится недалеко от города Ас-Сухна вблизи стратегического шоссе, связывающего Пальмиру и Дейр эз-Зор. В случае успеха правительственные силы отрежут пути для дальнейшего наступления отрядов «Свободной армии», поддерживаемых Вашингтоном, на Дейр эз-Зор. Как отмечают многие военные эксперты, захват этой провинции боевиками ССА будет означать поражение для сил Башара Асада. В этом случае под контроль вооруженной оппозиции перейдет район, где проходит нефтепровод из Катара в Турцию, а также крупнейшие залежи нефти и газа. Таким образом, Асад рискует остаться без важнейших источников дохода и при этом запертым на западе Сирии — в провинциях Тартус и Латакия, которые переполнены беженцами, но бедны природными ресурсами.

Провинция Дэйр эз-Зор

Террористы ИГИЛ продолжили вести огонь по кварталам Дейр эз-Зора. Семь мирных жителей погибли в результате минометного обстрела района Аль-Кусур. Также боевики уничтожили памятники древности, которые были найдены недалеко от города Абу-Камаль в южной части провинции.

Большинство территорий Дейр эз-Зора находится под контролем террористов ИГИЛ. Правительственные войска удерживают северо-западные кварталы столицы региона и территорию аэропорта города. Именно там сегодня произошли очередные столкновения между САА и боевиками ИГ. Также сообщалось о боях в районах Аль-Хувейка и Джафра.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжился вооруженный конфликт между двумя группировками вооруженной оппозиции — «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». Оппозиционный портал SOHR сообщал о взрыве СВУ, заложенного в автомобиле боевиков «Тахрир Аш-Шам» на трассе Ариха — Саракиб. Теракт предположительно был организован членами формирования «Ахрар Аш-Шам». Исламисты коалиции, сформированной вокруг «Ан-Нусры», тем временем захватили командный противника, а также атаковали позиции бывших союзников в районе населенных пунктов Саракиб и Синджар.

Первая партия боевиков, эвакуированных из Аль-Кабуна в Дамаске, в прошедшие сутки достигла места назначения — города Маарет Мисрин в Идлибе, где расположен лагерь для беженцев Саед.

Провинция Ракка

В провинции Ракка продолжилось наступление Сирийской демократической армии***** (SDF) при поддержке YPG и ВВС международной коалиции во главе с США на опорные пункты ИГИЛ. Курдские подразделения заняли населенный пункт Абдалла к северу от столицы региона.

Западная коалиция в течение суток продолжила наносить авиаудары по районам, оккупированным террористами ИГ. В результате воздушных атак, как сообщает Raqqapost, погибли 22 мирных жителя, десятки человек получили ранения в районе населенного пункта Акейрши на севере Ракки. В преддверии штурма столицы мирное население покидает город.

Основные боевые действия сейчас разворачиваются в северных предместьях административного центра провинции. Кроме того, отдельные очаги сопротивления ИГИЛ все еще фиксируются в окрестностях захваченного курдами города Ат-Табка.

Сообщалось также о затоплении западной части Ракки. До сих пор неизвестно, что послужило причиной потопа: открытие одного из ирригационных каналов террористами ИГ или прорыв плотины в результате авиаударов коалиции.

Провинция Хама

В течение всего дня оппозиционные источники сообщали об артобстрелах позиций боевиков со стороны сирийской армии. Атаке подверглись укрепрайоны исламистов близ населенных пунктов Аль-Латамина, Аз-Зилакьят и Кафр Зета, находящихся в северной части провинции. Однако эти данные не получили официального подтверждения.

Боевиками, в свою очередь, было выпущено 26 ракетных снарядов в направлении населенного пункта Джурин на северо-западе провинции. Об этом сообщало сирийское информационное агентство SANA News. Один человек был ранен. Также исламистами было заложено СВУ, которое, к счастью, удалось обезвредить. Напомним, боевики начали активное контрнаступление на позиции сирийских войск после переброски спецотряда «Тигры» на восток провинции Хомс.

К юго-востоку от Хамы происходили взаимные перестрелки между боевиками вооруженной оппозиции и САА в районе города Саламия, через который проходит стратегическое шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Кроме того, сообщалось об атаке террористов ИГ в районе трассы в юго-восточной части провинции. Боевикам не удалось захватить участок ключевой магистрали.

Ирак

Иракская армия продолжила освобождать территории, занятые террористами ИГИЛ, к западу от Мосула. Проправительственным отрядам «Хашд Аль-Шааби» в ходе последних сражений удалось занять населенные пункты Хазна Аль-Шималия, Султан, Каркаш, Таль Шейх и Кабар. Об этом сообщил новостной портал Iraqi Day. Важно отметить, что в последние недели боевики активизировали действия на этом направлении, надеясь отвлечь правительственные силы Ирака от Мосула, главной горячей точки в стране.

Тем временем «Исламское государство» постепенно теряет последние позиции в Мосуле. Вчера иракским вооруженным силам удалось захватить районы Рифаи и Ариби после короткой битвы с истощенными отрядами боевиков в западной части города. Командование правительственных войск заявляет, что под контролем армии Ирака находится уже более 90% Западного Мосула. По его заявлениям, в ближайшие несколько дней город будет полностью зачищен от террористов ИГИЛ.

Сообщалось также о ликвидации четырех террористов-смертников недалеко от города Хадис на северо-западе провинции Аль-Анбар. Объектом взрыва должны были стать блокпосты иракской армии, расположенные в этом районе.

* Организация запрещена на территории РФ.