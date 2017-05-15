Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
СК начал проверку по факту беременности 12-летней девочки из Подмосковья

СК начал проверку по факту беременности 12-летней девочки из Подмосковья

22:13  15 Мая 2017
134

СК начал проверку по факту беременности 12-летней девочки из Подмосковья

Москва, 15 мая. Следственные органы проводят проверку по факту беременности двенадцатилетней школьницы в Подмосковье. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Ряд СМИ ранее сообщал, что в подмосковном Серпухове двенадцатилетняя девочка забеременела от старшеклассника. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой, уже возбуждено уголовное дело по факту возможного изнасилования.

Как сообщается, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее  уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявили, что готова оказать необходимую помощь девочке.

#серпухов
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть