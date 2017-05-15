СК начал проверку по факту беременности 12-летней девочки из Подмосковья

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Москва, 15 мая. Следственные органы проводят проверку по факту беременности двенадцатилетней школьницы в Подмосковье. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

Ряд СМИ ранее сообщал, что в подмосковном Серпухове двенадцатилетняя девочка забеременела от старшеклассника. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Ксении Мишоновой, уже возбуждено уголовное дело по факту возможного изнасилования.

Как сообщается, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявили, что готова оказать необходимую помощь девочке.