Власти Турции не пустили депутатов бундестага на базу НАТО в Инджирлике

В закладки

Скопировать

Анкара, 15 мая. Власти Турции отменили визит группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик. В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном переводе немецкого контингента с этой базы в другую страну, например – в Иорданию.

Об отмене запланированного визита стало известно за день до его начала, сообщает представитель МИД Германии Мартин Шефер.

По его словам, Турция проинформировала немецкую сторону о том, что визит группы немецких депутатов, назначенный на 16 мая, не является согласованным.

Как отметил представитель МИД Германии, отказ Турции будет обсуждаться с партнерами по коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России). Кроме того, власти Германии заявили, что будут добиваться того, чтобы визит все же состоялся.

* Организация запрещена на территории РФ.