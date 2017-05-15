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Политика
Армия Сирии заявила об освобождении района Аль-Кабун под Дамаском

Армия Сирии заявила об освобождении района Аль-Кабун под Дамаском

22:18  15 Мая 2017
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Армия Сирии заявила об освобождения района Аль-Кабун под Дамаском

Дамаск (Сирия), 15 мая. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики успешно выполнили задачу по стабилизации обстановки в районе Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. Об этом сообщили представители ВС САР.

Как отметили сирийские военные, боевики из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра понесли крупные потери.

«Это позволит также сузить кольцо блокады вокруг бандформирований, окруженных в Восточной Гуте», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков «Исламского государства*» (запрещено в РФ) в провинции Хама.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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