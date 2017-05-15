Госдеп США скептически отнесся к идее создания зон деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 15 мая. Власти США скептически отнеслись к идее создания зон деэскалации в Сирии. Как завил представитель госдепартамента, России следует использовать свое влияние на Дамаск, чтобы обеспечить режим прекращения огня.

По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря США Стюарта Джонса, «прошлые неудачи» дают США основания «быть скептиками».

Он заявил, что перемирие в Сирии будет возможно, когда власти прекратят все «атаки на гражданских лиц», а Россия возьмет на себя ответственность за соблюдение перемирия Дамаском.

Напомним, что страны-гаранты перемирия в Сирии – Россия, Иран и Турция – во время переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии.