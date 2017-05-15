«Лаборатория Касперского» рассказала об успехах в борьбе с вирусом-вымогателем WannaCry

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Москва, 15 мая. Активность вируса-вымогателя WannaCry снизилась в шесть раз. Об этом журналистам сообщили в понедельник эксперты «Лаборатории Касперского».

«Общее число вариаций зловреда до сих пор неизвестно, однако за выходные дни появилось две заметных модификации. Мы полагаем, что ни один из этих вариантов не был создан авторами оригинального вымогателя», — отметили специалисты компании в интервью изданию «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Таиланде была разработана программа, которая позволяет блокировать вирус-вымогатель WannaCry.