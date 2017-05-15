Госдеп США обвинил власти Сирии в «сокрытии казней»
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Вашингтон, 15 мая. Американская сторона считает, что власти Сирии построили в тюрьме под Дамаском крематорий для того, чтобы скрыть «факты массовых казней». Об этом журналистам заявили представители Госдепа Соединенных Штатов Америки.
Как утверждает Вашингтон, в военной тюрьме в городе Сайедная якобы ежедневно казнят до 50 человек.
Напомним, ранее пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Нойерт призвала Российскую Федерацию оказать давление на президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
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