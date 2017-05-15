Меркель объявила о новом этапе совместной работы Франции и Германии

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Берлин, 15 мая. Германия и Франция готовы приступить к новому этапу сотрудничества в сразу нескольких сферах – от совместной работы над рядом внутриевропейских тем до поддержки еврозоны и политики в сфере безопасности.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместно пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в Берлине.

По ее словам, на данный момент есть три больших темы, по которым намерены тесно сотрудничать Франция и Германия. В первую очередь, речь идет об актуальных европейских темах, включая новую систему предоставления убежища и инициативу, касающуюся работодателей. Кроме того, Меркель и Макрон обсудят развитие двусторонних отношений, а также план развития Евросоюза на ближайшие годы.