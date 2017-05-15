«Фух, провели! Непросто было»: Кличко прокомментировал проведение «Евровидения»

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Киев, 15 мая. Мэр Киева Виталий Кличко подвел итоги по поводу организации международного песенного конкурса «Евровидение». По его словам, подготовиться к конкурсу было нелегко за столь короткое время.

«Я хочу поблагодарить и за все, что касается безопасности, касается организации, — заявил Кличко. — Но сейчас я могу сказать: «Фух, провели! Непросто было».

По мнению градоначальника, посетившие Киев во время проведения конкурса иностранные граждане станут своеобразными послами Киева в своей стране, где будут рассказывать о гостеприимстве украинского города своим друзьям и знакомым.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал правильным отказ России от участия в «Евровидении». По мнению главы российского государства, власти Украины оказались не в состоянии провести мероприятие такого рода.

Стоить отметить, что Киев потратил на проведение конкурса 870 миллионов гривен (примерно 2 млрд рублей) — сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в текущем году.