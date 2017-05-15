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Сирия, 15 мая. Террористы ИГ** укрепляют позиции на северной окраине Ракки, надеясь отбить наступление курдов. Отряды SDF**** понесли серьезные численные потери в результате внезапной атаки боевиков в Хасаке. ВВС САР нанесли около 30 ударов по объектам ИГ вблизи города Маскана на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с «Джебхат ан-Нусрой»*** в Восточной Гуте; нанесла 30 авиаударов по укрепрайонам ИГИЛ* в окрестностях Масканы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило 20 бойцов SDF на юге провинции Хасака; обстреляло мирные районы Дейр эз-Зора, есть жертвы среди местного населения; укрепляет оборонительные позиции в Ракке в преддверии штурма города отрядами курдов.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с САА на южной окраине города Даръа.

Армия Ирака: предотвратила крупный теракт ИГИЛ в Багдаде, обезвредив заминированный грузовик.

Провинция Дамаск

Командование Сирийской арабской армии (САА) официально заявило о полном освобождении района Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. В настоящий момент саперные подразделения САА приступили к разминированию территорий, которые ранее находились под контролем вооруженных оппозиционных группировок. Тем временем продолжается эвакуация боевиков и их семей в провинцию Идлиб.

Согласно информации оппозиционного информагентства Step News, в районе населенного пункта Аль-Мухаммадия в Восточной Гуте вновь вспыхнули стычки между правительственными войсками САР и боевиками вооруженной оппозиции. Отмечается, что стороны применяют, в частности, крупнокалиберные артиллерийские орудия. На территории оазиса действует режим без огня, однако в этой части провинции концентрируются силы самой радикальной организации оппозиционного блока — «Джебхат Фатх аш-Шам», на которую не распространяется действие меморандума о создании зон деэскалации.

Провинция Алеппо

Местный источник на своей странице в Twitter (@CombatChrist1) сообщает, что за последнее время правительственные ВВС нанесли около 30 авиаударов по укрепленным районам «Исламского государства»* в окрестностях города Маскана, основного оплота террористической организации на востоке провинции Алеппо. Данные о результатах бомбардировки пока формируются.

После освобождения стратегической авиабазы «Аль-Джирах» сирийские подразделения нацелились на Маскану, расположенную у границы с провинцией Ракка. Напомним, правительственные силы возобновили масштабную операцию на этом направлении после вынужденного перерыва, связанного с активизировавшимися на севере провинции Хама отрядами «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГ провели массированный обстрел квартала Харабеш в Дейр эз-Зоре, который находится под контролем сирийской армии, передает портал Step Agency. Сообщается, что в результате взрывов крупнокалиберных минометных снарядов, выпущенных боевиками, погибли несколько мирных жителей. Точные данные о количестве жертв среди гражданского населения в данный момент формируются.

Бои за контроль над городом продолжаются уже несколько лет подряд. Эта провинция является в настоящий момент самым ключевым направлением в силу того, что данный регион богат нефтегазовыми ресурсами. Однако, несмотря на это, правительство республики по-прежнему не торопится собрать по-настоящему мощные силы, чтобы ударить по «Исламскому государству» в Дейр эз-Зоре. Как отмечают многие военные эксперты, если Башар Асад в скором времени не проведет мобилизацию, провинцию могут взять боевики-оппозиционеры, поддерживаемые Соединенными Штатами. Отряды Сирийской свободной армии (ССА)** уже приступили к активным действиям на юго-востоке региона.

Провинция Даръа

В районе Аль-Маншия на юге города Даръа с новой силой вспыхнули бои между правительственными подразделениями и отрядами боевиков исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой», сообщает информагентство Baladi News. Стороны ведут артиллерийские обстрелы позиций друг друга. Сведений о потерях в численном составе и технике не приводится.

Ранее отрядам «Тахрир аш-Шам» и «Свободной армии» в рамках второй фазы операции по захвату административного центра провинции удалось занять большую часть Аль-Маншии. Многие военные источники предполагают, что армия САР может в скором времени полностью утратить контроль над ключевым районом.

Провинция Ракка

По данным местного источника Raqqa SL, боевики ограничили движение транспорта в одном из северных кварталов столицы провинции — Аль-Машалаб. Кроме того, террористы возвели песчанные насыпи по окраине района, рассчитывая замедлить дальнейшее продвижение Сирийских демократических сил (SDF) и курдских отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают развивать наступление на этом направлении.

Курды действуют в рамках кампании «Гнев Евфрата» при поддержке стран антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В последние недели бойцам SDF и YPG удалось значительно приблизиться к «столице» ИГИЛ с севера. Как заявляет командование коалиции, вскоре начнется штурм города, заключительный этап масштабной военной операции.

Провинция Хасака

Подконтрольный «Исламскому государству» новостной источник «Аль-Амак» сообщает об очередной массированной атаке ИГ опорных пунктов курдских формирований к юго-западу от города Аль-Шаддади, который находится у самой линии разграничения сторон в южной части провинции. Согласно данным информагентства, в результате неожиданного нападения были убиты около 20 бойцов Демократической армии Сирии и формирований YPG. Напомним, однако, что курды занимают практически всю Хасаку, в то время как террористы ИГ базируются лишь в южной ее части. Стычки в этом регионе фиксируются регулярно, однако каких-либо сдвигов в ситуации не было уже долгое время.

Ирак

Сотрудники службы безопасности Ирака обезвредили грузовик, буквально начиненный взрывчаткой, недалеко от Багдада. Предполагается, что крупный теракт рассчитывали устроить боевики «Исламского государства». Об этом сообщает новостное агентство Iraqi Day. Важно отметить, что террористическая группировка ИГ за последний год провела в провинции Багдад сотни терактов.

* Организация запрещена на территории РФ.