Грызлов: РФ настаивает на обмене пленных в Донбассе по формуле «всех на всех»

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Минск, 15 мая. Российская сторона продолжает настаивать на необходимости обмена пленных в Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом заявил полпред Российской Федерации на мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта Борис Грызлов.

Дипломат также указал на то, что альтернативы минским соглашениям не существуют.

«Мы обсудили все направления нашей работы. Особое внимание уделено было гуманитарной составляющей и вопросам безопасности», — отметил он, комментируя итоги заседания контактной группы в Минске.

Напомним, ранее стало известно о том, что Москва поддерживает предоставление особого статуса Донбассу по «формуле Штайнмайера».