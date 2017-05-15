Путин назвал фестиваль «Студенческая весна» площадкой для реализации талантов

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Москва, 15 мая. Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» является площадкой для реализации талантов студентов со всей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии к гостям и организаторам форума.

По словам российского президента, форум прошел путь от межвузовского конкурса художественной самодеятельности до национального фестиваля молодежного творчества, став уникальной площадкой для реализации студенческих талантов.

Путин подчеркнул, что фестиваль не только помогает студентам определиться с профессией, но и приобщает молодежь к культурному и духовному наследию России.

Напомним, что фестиваль проходит с 15 по 20 мая в Москве и Туле.