Начальник метро Москвы Пегов продолжает работать на своем посту

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Москва, 15 мая. Пресс-служба Московского метрополитена сообщает, что Дмитрий Пегов продолжает занимать должность руководителя столичной подземки.

«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником московского метро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Пегов покинул занимаемый пост и будет заниматься пассажирским блоком в ОАО «Российские железные дороги». Также стало известно, что Виктор Козловский станет новым начальником московского метро.