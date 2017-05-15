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Общество
Начальник метро Москвы Пегов продолжает работать на своем посту

Начальник метро Москвы Пегов продолжает работать на своем посту

21:30  15 Мая 2017
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Начальник метро Москвы Пегов продолжает работать на своем посту

Москва, 15 мая. Пресс-служба Московского метрополитена сообщает, что Дмитрий Пегов продолжает занимать должность руководителя столичной подземки.

«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником московского метро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Пегов покинул занимаемый пост и будет заниматься пассажирским блоком в ОАО «Российские железные дороги». Также стало известно, что Виктор Козловский станет новым начальником московского метро.

#метрополитен
Тимур Румянцев
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