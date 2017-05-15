Мир молчит: СМИ Гватемалы требуют наказать убийц 41 девочки из приюта для бедных

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Москва, 15 мая. СМИ Гватемалы возмущены тем фактом, что люди, причастные к гибели 41 ребенка в приюте «Вирхен де ла Асунсьон», до сих пор не привлечены к ответственности.

Напомним, ранее прокуратура Гватемалы сообщила о том, что причиной гибели детей при пожаре в центре реабилитации жертв семейного насилия могло стать то, что девочки были заперты в помещении. При этом дети неоднократно жаловались на голод, побои и изнасилования.