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Москва, 15 мая. Депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская сообщила, в серванте ее помощника как память хранится кроссовка, «придавшая ускорение» президенту Украины Петру Порошенко. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«В итоге еле ноги унес. Петр Алексеевич, наверное, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей», — отметила экс-прокурор Крыма.

Депутат призвала председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова, который выразил намерение посетить российский регион, несмотря на запрет въезда в Россию, пригласить с собой организаторов блокады полуострова со стороны Украины, «которым давно пора предстать перед судом».

Напомним, ранее татары, проживающие на территории Крыма, поблагодарили президента России Владимира Путина и поддержали его политический курс.

*Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.