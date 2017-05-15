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Политика
Это нужно Франции: Макрон анонсировал реформы в экономике и образовании

Это нужно Франции: Макрон анонсировал реформы в экономике и образовании

21:02  15 Мая 2017
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Макрон рассказал о подготовке к реформам во Франции

Берлин, 15 мая. Новый президент Франции Эммануэль Макрон планирует в самое ближайшее время приступить к проведению реформ в стране. Об этом политик заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам Макрона, это крайне необходимо Франции.

«В ближайшие месяцы во Франции пройдут социальные, экономические и образовательные реформы», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил мэра Гавра Эдуара Филиппа на пост председателя правительства страны.

Алексей Громов
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