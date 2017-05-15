ФИФА объявила девиз сборной России на Кубок конфедераций — 2017

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Москва, 15 мая. На сайте Международной федерации футбола завершилось голосование, по результатам которого был выбран девиз российской сборной на домашнем Кубке конфедераций.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, девиз «Будь верен своей команде!» одержал победу в голосовании.

Стоить отметить, что болельщики также выбирали между вариантами «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!» и «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!».

CONGRATULATIONS!????????⚽????????

Here are the 8️⃣ grand prize winners for the Be There with Hyundai Contest! #ConfedCup

➡️https://t.co/k9SD2tdPMQ pic.twitter.com/YgqQxAyE3f — FIFA.com (@FIFAcom) May 15, 2017

Матчи Кубка конфедераций будут проходить с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Петербурге. В турнире примут участие сборные России, Камеруна, Чили, Австралии, Германии, Мексики, Новой Зеландии и Португалии.

Напомним, ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 вошли футболисты Артем Дзюба («Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА).