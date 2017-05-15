ФИФА объявила девиз сборной России на Кубок конфедераций — 2017
Москва, 15 мая. На сайте Международной федерации футбола завершилось голосование, по результатам которого был выбран девиз российской сборной на домашнем Кубке конфедераций.
Как говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, девиз «Будь верен своей команде!» одержал победу в голосовании.
Стоить отметить, что болельщики также выбирали между вариантами «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!» и «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!».
Матчи Кубка конфедераций будут проходить с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Петербурге. В турнире примут участие сборные России, Камеруна, Чили, Австралии, Германии, Мексики, Новой Зеландии и Португалии.
Напомним, ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 вошли футболисты Артем Дзюба («Зенит»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Дмитрий Тарасов («Локомотив») и Марио Фернандес (ЦСКА).