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Технологии
Программист из Таиланда поставил блок вирусу-вымогателю WannaCry

Программист из Таиланда поставил блок вирусу-вымогателю WannaCry

20:52  15 Мая 2017
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Программист из Таиланда поставил блок вирусу-вымогателю WannaCry

Москва, 15 мая. Программист из Таиланда, преподаватель Технологического университета Сураннари Чанвит Кеокаси создал программу, блокирующую вирус-вымогатель WannaCry.

Программа была успешно протестирована на компьютерах университета, после чего Кеокаси разместил ее в открытом доступе. Ее скачали уже десятки тысяч пользователей из многих стран мира.

Таиланд в числе порядка 150 стран мира столкнулся с хакерской атакой в пятницу, 12 мая. В королевстве вирусом WannaCry были заражены более 200 компьютеров.

Всего киберпреступники получили от своих жертв 42 тысячи долларов. За разблокировку компьютеров они требовали 300 долларов в биткоинах, а по истечении трех дней обещали удвоить сумму. По прошествии недели хакеры грозились удалить зараженные файлы.

#таиланд #wannacry
Катерина Михайлиди
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